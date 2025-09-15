Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verliert am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,7 Prozent auf 51,43 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 4,7 Prozent bei 51,43 USD. Zwischenzeitlich weitete die Hims Hers Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 50,86 USD aus. Bei 54,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 790.937 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 41,90 Prozent Luft nach oben. Am 21.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,73 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,41 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Hims Hers Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hims Hers Health am 04.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 544,83 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 315,65 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Hims Hers Health Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hims Hers Health ein EPS in Höhe von 0,571 USD in den Büchern stehen haben wird.

