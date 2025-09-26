Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend mit Kursplus

Hims Hers Health im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 60,32 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Hims Hers Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 60,32 USD zu. Bei 60,53 USD markierte die Hims Hers Health-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,79 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.678.709 Hims Hers Health-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 72,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hims Hers Health-Aktie. Bei einem Wert von 16,05 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 275,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hims Hers Health 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hims Hers Health am 04.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 544,83 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 315,65 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Hims Hers Health wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Hims Hers Health-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,571 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.

