OECD-BIP fällt im zweiten Quartal mit Rekordrate von 9,8 Prozent

Im Zuge der Corona-Pandemie fiel das BIP um 9,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die OECD mitteilte.

Dies ist der größte Rückgang, der jemals für den OECD-Raum verzeichnet wurde, deutlich größer als das Minus von 2,3 Prozent, das im ersten Quartal 2009, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, verzeichnet wurde.

Den mit Abstand größten Rückgang gab es in Großbritannien mit 20,4 Prozent. In Frankreich, wo die Lockdown-Maßnahmen zu den strengsten gehörten, fiel das BIP um 13,8 Prozent. Auch in Italien, Kanada und Deutschland ging das BIP im zweiten Quartal stark zurück - um 12,4 Prozent, 12,0 Prozent und 9,7 Prozent.

In den USA schrumpfte das BIP etwas weniger um 9,5 Prozent. In Japan, wo die Eindämmungsmaßnahmen weniger streng waren, fiel das BIP 7,8 Prozent. In der Eurozone und in der Europäischen Union betrugen die Rückgänge 12,1 Prozent und 11,7 Prozent.

Im Jahresvergleich brach das BIP im OECD-Raum um 10,9 Prozent ein. Unter den großen Volkswirtschaften verzeichneten die USA ein jährliches Minus von 9,5 Prozent, während Großbritannien mit 21,7 Prozent den stärksten Rückgang meldete.

DJG/apo/cbr

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com