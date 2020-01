Covestro-Aktie steigt: Credit Suisse hebt Covestro auf 'Outperform' trotz Zielsenkung

Werbung

DAX schließt im Plus -- adidas-Aktien auf Allzeithoch -- Deutsche Euroshop warnt vor Bewertungsverlusten -- Goldpreis zieht weiter an -- Sonos verklagt Google -- SMA Solar, Varta, Covestro im Fokus

Exxon will aus Milliarden-Projekt mit OMV in Rumänien aussteigen. Walgreens trotz Gewinneinbruchs zuversichtlich. Detektiv zeigt Ex-Credit-Suisse-Manager an. ENCAVIS will bis 2025 beim Umsatz um mehr als zwei Drittel wachsen. VW kann im Streit mit dem Prevent auf Teilerfolg hoffen. Weitere Gewinnmitnahmen bei RIB Software-Aktie.