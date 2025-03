HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 175,90 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 175,90 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 182,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 182,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 111.268 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (182,20 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 3,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 44,86 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,57 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der HOCHTIEF-Aktie wird bei 138,50 EUR angegeben.

HOCHTIEF gewährte am 19.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 9,72 Mrd. EUR gegenüber 7,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 9,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

