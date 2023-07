NYSE-Titel Colgate-Palmolive-Aktie verliert dennoch: Colgate-Palmolive wird wegen Preiserhöhungen optimistischer

Höhere Ziele

Der US-Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive setzt sich dank Preiserhöhungen im abgelaufenen Quartal höhere Ziele für das Gesamtjahr.

Den Umsatz taxiert Konzernchef Noel Wallace nun um 5 bis 8 Prozent über dem Vorjahreswert, wie der Hersteller von Zahnpasta, Handzahnbürsten und Körperpflegeprodukten am Freitag in New York mitteilte. Zuvor hatte Colgate 3 bis 6 Prozent für realistisch gehalten. Auf bereinigter Basis soll zudem der Gewinn je Aktie am oberen Ende eines mittleren einstelligen Prozentbereichs steigen. Im NYSE-Handel verliert die Colgate-Palmolive-Aktie zeitweise 2,98 Prozent auf 74,81 US-Dollar.

Im zweiten Quartal gingen zwar die verkauften Mengen des Konzerns zurück, höhere Preise ließen den Umsatz aber trotzdem um 7,5 Prozent auf 4,8 Milliarden US-Dollar steigen. Colgate hat dafür auch die Werbeausgaben hochgefahren, wie Wallace sagte. Bereinigt um Sondereffekte kletterte der Gewinn je Aktie um 5 Cent auf 77 Cent und damit etwas höher als von Analysten erwartet. Unter dem Strich sackte der Nettogewinn allerdings um 17 Prozent auf 502 Millionen Dollar ab, weil deutlich höhere Steuern anfielen.

