Colgate-Palmolive mit robustem Jahresstart - Aktie gewinnt

Aktien in diesem Artikel Colgate-Palmolive 70,65 EUR

0,93% Charts

News

Analysen

Der Umsatz wuchs im ersten Quartal im Jahresvergleich um 8,5 Prozent auf rund 4,8 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Organisch - also bereinigt um Wechselkurs- sowie Portfolioeffekte - stiegen die Erlöse um zehn Prozent. Dabei trugen alle Bereiche und Regionen zum Wachstum bei. Hohe Materialkosten belasteten das Unternehmen indes weiter, der Druck ließ jedoch im Vergleich zum Vorquartal nach, wie Konzernchef Noel Wallace sagte.

Das Ergebnis fiel deutlich schwächer aus als im Vorjahr. Neben den hohen Kosten wirkten sich auch Erlöse im Zusammenhang mit für den Handel produzierten Eigenmarken negativ aus. Diese werfen eine niedrigere Marge ab. Die Produktion war im Zuge der jüngst zugekauften Tierfuttergeschäfte zu Colgate-Palmolive gekommen. Der Nettogewinn sank von 559 auf 372 Millionen Dollar.

Wegen der Übernahme zeigte sich Colgate-Palmolive für den Umsatz etwas optimistischer. Das organische Wachstum soll 2023 nun bei vier bis sechs Prozent liegen. Bislang hatte das Unternehmen ein Plus am oberen Ende der Langfristziele von drei bis fünf Prozent jährlichem Wachstum angekündigt. Die Ergebnisaussichten wurden weitgehend bestätigt. Die Bruttomarge soll wachsen, und trotz erhöhter Werbeausgaben dürfte der Gewinn je Aktie prozentual zweistellig zulegen. Bereinigt stellte der Konzern nun ein Ergebnisplus je Aktie im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Bislang hatte das Management ein Wachstum im niedrigen bis mittleren Prozentbereich auf dem Zettel.

Die Colgate-Palmolive-Aktie steigt im NYSE-Handel zeitweise 3,7 Prozent auf 80,82 US-Dollar.

/nas/mis/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Colgate-Palmolive Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Colgate-Palmolive Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Colgate-Palmolive Co.

Bildquellen: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com