DAX21.920 -2,1%Est505.393 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0800 +0,1%Nas21.648 -2,0%Bitcoin59.707 +1,7%Euro1,1492 -0,6%Öl113,2 +3,3%Gold4.257 -5,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Siemens 723610 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Ultimatum treibt den Ölpreis: DAX mit düsterem Wochenstart unter 22.000 -- Asiens Börsen tiefrot -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Gold, Silber, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Musk kündigt Produktionsstart für Optimus-Roboter an Tesla-Aktie im Blick: Musk kündigt Produktionsstart für Optimus-Roboter an
Nordex-Aktie deutlich tiefer: Auftrag aus Serbien über 70 MW erhalten Nordex-Aktie deutlich tiefer: Auftrag aus Serbien über 70 MW erhalten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hohe Preise - Griechische Regierung kündigt Entlastungspaket an

23.03.26 11:10 Uhr

ATHEN (dpa-AFX) - Angesichts stark gestiegener Energiepreise als Folge des Krieges im Nahen Osten hat der konservative griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis ein Maßnahmenpaket zur Entlastung von Haushalten und Unternehmen angekündigt. Das Gesamtprogramm hat ein Volumen von rund 300 Millionen Euro und soll in den Monaten April und Mai gelten.

Wer­bung

Unterstützung für den Tourismussektor

Im für das Land wichtigen Tourismussektor will die Regierung den Fährunternehmen unter die Arme greifen, die eine zentrale Rolle im Inselverkehr spielen. Es wird eine Ausgleichszahlung eingeführt, die nur dann gewährt wird, wenn Fährbetreiber die Kosten für Reisende auf dem Niveau des Vorjahres halten und so die touristische Attraktivität sichern, teilte Mitsotakis mit.

Entlastung bei Kraftstoffpreisen

Das Paket sieht zudem eine staatliche Beihilfe für Diesel im Vertriebsnetz vor, die einer Entlastung von rund 20 Cent pro Liter entspricht. Zudem wird eine digitale Tankkarte zur Unterstützung der Haushalte eingeführt, die bei einer monatlichen Nutzung von etwa 70 Litern auf dem Festland rund 50 Euro Entlastung im Monat bringt und etwa 60 Euro auf den Inseln. Die Kriterien für den Bezug der Karte sollen so ausgestaltet werden, dass etwa drei von vier Fahrzeughaltern davon profitieren. Für die Landwirtschaft sieht das Programm eine Entlastung bei den Düngemittelkosten vor: Der Staat übernimmt 15 Prozent der entsprechenden Ausgaben.

Seit Beginn des Krieges stiegen die Preise deutlich: Ein Liter Benzin kostete am 27. Februar 1,75 Euro, am 23. März kostete in Athen im Schnitt ein Liter Normalbenzin um die zwei Euro. Auf vielen Ägäis-Inseln überschritten die Preise deutlich die zwei Euro pro Liter, wie der griechische Rundfunk berichtete./tt/DP/nas