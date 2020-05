CTS Eventim will Dividende für 2019 streichen

Eigentlich sollten die Aktionäre 0,69 Euro je Aktie erhalten, nach 0,62 Euro für das Jahr zuvor. Der Vorstand habe einen geänderten Gewinnverwendungsvorschlag an die Hauptversammlung beschlossen, teilte die Gesellschaft am Mittwochabend mit. Durch das Aussetzen der Dividende soll die "Liquiditätslage der Gesellschaft proaktiv weiter gestärkt und der Handlungsspielraum des Unternehmens verbessert werden". Das Aktionärstreffen soll am 19. Juni 2020 virtuell stattfinden.

CTS Eventim hatte Anfang April wegen der Coronavirus-Krise die Prognose für 2020 kassiert. In dem im März veröffentlichten Geschäftsbericht 2019 hatte der Vorstand noch mit einer positiven Geschäftsentwicklung im Segment Ticketing gerechnet, bedingt durch den kontinuierlichen Ausbau des Internet Ticketings und der fortschreitenden Internationalisierung.

