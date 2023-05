NASDAQ-Wert Plug Power-Aktie seit Monaten auf Talfahrt: Darum bleibt Plug Power-CEO Marsh dennoch optimistisch

• Plug Power-CEO Marsh hält an 1,4 Milliarden Umsatz-Ziel 2023 fest• Einige Neueröffnungen von Produktionsstätten zeugen von einem radikalen Expansionskurs• Plug Power-Aktien befinden sich seit Monaten im Sinkflug

Die langfristigen Anleger von Plug Power, die dem Unternehmen trotz der seit Monaten anhaltenden Krise die Treue halten, haben sich in den vergangenen Monaten an Hiobsbotschaften gewöhnen müssen. Die hohen Erwartungen, die an den US-Hersteller von emissionsfreien Brennstoffzellensystemen während des Wasserstoff-Hypes Anfang 2021 geknüpft wurden, erwiesen sich als viel zu hoch gegriffen und konnten nicht erfüllt werden. Die letzten Quartalsberichte - so wie auch der letzte über das erste Quartal 2023 - enttäuschten auf ganzer Linie. Zwar konnte Plug Power meist einen höheren Umsatz vermelden, jedoch rutschte das Ergebnis immer tiefer in die roten Zahlen. Der CEO Andy Marsh macht dennoch Hoffnung auf einen baldigen Turnaround.

CEO Marsh sieht große Zukunft voraus

Anlässlich der letzten Bücheröffnung gab Marsh seiner Zuversicht Ausdruck, dass Plug Power im Gesamtjahr 2023 sein Ziel erreichen werde, nämlich einen Umsatz von insgesamt 1,4 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Um das zu schaffen, muss Plug Power jedoch seine Umsatzdynamik verstärken. Im ersten Quartal des laufenden Jahres setzte Plug Power 210,3 Millionen US-Dollar um, immerhin 70 Millionen US-Dollar mehr als im ersten Quartal des Vorjahres.

"In diesem Jahr liegt unser Schwerpunkt wirklich auf dem Umsatz", teilte Marsh den Analysten während der Telefonkonferenz am Dienstag mit. "Unser primäres Ziel ist es, einen Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar zu erzielen." Ob Plug Power die Einnahmen tatsächlich derart steigen kann, ist davon abhängig, wie schnell das Unternehmen in der Lage ist, Wasserstofferzeugungsanlagen zu bauen und gleichzeitig die Produktion von Brennstoffzellen und Wasserstoff erzeugenden Elektrolyseuren anzukurbeln. Positiv zu werten ist, dass die Nachfragesituation weiterhin stark ist.

Deshalb treibt Marsh die Expansion des Unternehmens mit Hochdruck voran. Wie MarketWatch berichtet, erwartet Plug Power, dass seine über 80 Millionen US-Dollar teure Flüssigwasserstoffanlage in Kingsland (Georgia) im Juni die volle Produktionskapazität von 15 Tonnen pro Tag erreichen werde. Im November diesen Jahres soll die Anlage in Louisiana folgen. Die Wasserstoffanlagen in New York und Texas werden voraussichtlich ab der ersten Hälfte des Jahres 2024 mit voller Kraft laufen. "Der Ausbau des grünen Wasserstofferzeugungsnetzes von Plug sollte die Energiewende beschleunigen und gleichzeitig die Margenverbesserung für Plug beitragen", schrieb das Unternehmen in seinem Brief an die Investoren. Darüber hinaus befindet sich Plug Power in Gesprächen mit Behörden im asiatisch-pazifischen sowie europäischen Raum, wo mehrere Wasserstoffproduktionsanlagen aufgebaut und somit die internationale Expansion vorangetrieben werden soll. Angesichts dieser vielversprechenden Projekte glaube Marsh fest an das Erreichen des Jahresumsatzziels von 1,4 Milliarden US-Dollar.

Plug Power-Aktie: Endlich günstig genug zum Einstieg?

Tatsächlich scheint Marshs Optimismus nicht nur der Tatsache geschuldet, dass er selbst der CEO des von ihm gepriesenen Unternehmens ist. Vielmehr sehen mehrere Wall Street-Analysten in der abgestraften Wachstumsaktie Plug Power Einstiegschancen. Zu diesen gehört Wolfe-Analyst Steve Fleishman. Er ist der Meinung, dass der wachsende Auftragsbestand die Plug Power-Aktien antreiben dürften. "Plug schloss das Jahr 2022 mit einem Umsatzrückgang ab, konnte aber seinen Auftragsbestand im Quartal aufgrund der steigenden Nachfrage nach Elektrolyseuren, Brennstoffzellen und Verflüssigern um 27 Prozent steigern," unterstreicht der Aktienexperte. "Wir sehen eine Menge positiver Impulse für Plug Power im Jahr 2023, da die Investitionen in Wasserstoff steigen und es mehr Klarheit über die IRA-Anreize und Wasserstoff-Hubs gibt, obwohl die Umsetzung in diesem Jahr entscheidend sein wird", zitiert TipRanks Fleishman. Sein Kursziel liegt bei 25 US-Dollar und impliziert damit ein enormes Potenzial nach oben.

So schlimm steht es um die Plug Power-Papiere

Plug Power war einer der Protagonisten des Clean Tech-Booms, der zwischen dem Beginn der COVID-19-Pandemie bis zum Ende des Spekulationsfiebers im Februar 2021 anhielt und die Bewertungen von Unternehmen wie Ballard Power oder NEL ASA innerhalb weniger Monate vervielfachte. Auch die Plug Power-Papiere schossen in den ersten Wochen 2021 schier ungebremst in die Höhe und notierten am 26. Januar 2021 bei 75,49 US-Dollar ein Mehrjahreshoch.

Beim Anblick der daran anschließenden Entwicklung des Plug Power-Aktiencharts kommt selbst leidgeprüften Börsianern das Grauen. Im Mai 2021 kostete eine Aktie nur noch etwa 25 US-Dollar. Ein daran anschließender Wiederaufschwung bis November 2021 erwies sich nur als ein Strohfeuer. Auch 2023 kam bislang nicht die langersehnte Wende - im Gegenteil: Im April 2023 sanken die Plug Power-Titel sogar unter die 10-US-Dollar-Marke. Auf Jahressicht liegen die Plug Power-Aktien bei einem aktuellen Stand von 8,82 US-Dollar (Schlusskurs vom 23. Mai 2023) ganze 28,8 Prozent im Minus. Ob CEO Marsh Recht behält und die Anteilsscheine von Plug Power bald wieder zu alter Form zurückfinden werden, bleibt angesichts der mit einer derzeitigen Marktkapitalisierung von 5,3 Milliarden US-Dollar weiterhin ambitionierten Bewertung fraglich. Bei einem Investment in Plug Power stehen interessante Chancen vielen Risiken gegenüber.

