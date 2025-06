Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot steigt am Vormittag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Home Depot. Die Home Depot-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 323,15 EUR.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 323,15 EUR. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 323,15 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 323,15 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 412,10 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 293,10 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 10,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,17 USD aus.

Home Depot ließ sich am 20.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 39,86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 19.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 15,01 USD in den Büchern stehen haben wird.

