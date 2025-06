Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot zeigt sich am Mittag fester

Home Depot im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 322,60 EUR zu.

Bei 412,70 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,93 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 280,00 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 15,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bei 412,70 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,93 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 280,00 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 15,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,17 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 20.05.2025. In Sachen EPS wurden 3,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 3,64 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,44 Prozent auf 39,86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.08.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 18.08.2026 dürfte Home Depot die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

