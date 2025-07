Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 318,70 EUR.

Um 09:19 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 318,70 EUR ab. Der Kurs der Home Depot-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 318,70 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 319,50 EUR. Bisher wurden heute 13 Home Depot-Aktien gehandelt.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,70 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 22,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Mit Abgaben von 12,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,16 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Home Depot ließ sich am 20.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 36,42 Mrd. USD eingefahren.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 19.08.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 18.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 14,99 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

