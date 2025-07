Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Home Depot

Notierung im Fokus

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 316,95 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:59 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 316,95 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 316,75 EUR. Bei 319,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 236 Home Depot-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,21 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 280,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,16 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 20.05.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39,86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36,42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 19.08.2025 erwartet. Home Depot dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,99 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

Home Depot-Aktie kaum bewegt: Wachstum bei Home Depot schwächelt