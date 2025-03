Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gibt am Freitagmittag ab

So bewegt sich Home Depot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 319,65 EUR abwärts.

Die Home Depot-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:56 Uhr um 0,4 Prozent auf 319,65 EUR nach. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 319,50 EUR. Bei 319,50 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 460 Stück gehandelt.

Bei 412,70 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 29,11 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 295,00 EUR am 28.05.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,18 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Am 25.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 3,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 2,83 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,70 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,79 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Home Depot am 20.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 19.05.2026 dürfte Home Depot die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 15,09 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Börse New York in Rot: Dow Jones fällt schlussendlich

Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter

Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag im Minus