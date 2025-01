Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 381,95 EUR nach oben.

Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:59 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 381,95 EUR. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 383,30 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 382,10 EUR. Bisher wurden heute 724 Home Depot-Aktien gehandelt.

Bei 412,70 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 295,00 EUR fiel das Papier am 27.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,91 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 8,36 USD je Wertpapier.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40,22 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,71 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Home Depot am 25.02.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 24.02.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 15,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht am Freitagnachmittag Verluste

Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der Dow Jones mittags