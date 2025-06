Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot steigt am Mittag

So bewegt sich Home Depot

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Home Depot konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,7 Prozent auf 306,30 EUR.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,7 Prozent auf 306,30 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Home Depot-Aktie bei 306,30 EUR. Bei 304,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55 Home Depot-Aktien.

Am 02.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 411,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 34,31 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 295,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 3,69 Prozent wieder erreichen.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,16 USD aus.

Home Depot veröffentlichte am 20.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,64 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 36,42 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 19.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,99 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

