Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verteidigt Stellung am Montagvormittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 398,85 EUR.

Die Home Depot-Aktie zeigte sich um 09:17 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 398,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 400,50 EUR. Die Home Depot-Aktie gab in der Spitze bis auf 397,10 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 399,95 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 275 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 412,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Mit einem Zuwachs von 3,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 295,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.05.2024). Mit einem Kursverlust von 26,04 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,91 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 8,36 USD je Wertpapier.

Am 12.11.2024 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 3,83 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40,22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 37,71 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Home Depot am 25.02.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Home Depot.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 15,08 USD je Home Depot-Aktie.

