DAX24.188 -0,4%ESt505.406 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1644 +0,2%Öl67,76 -1,4%Gold3.371 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Wolfspeed, Mercedes-Benz, Nissan, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, im Fokus
Top News
Heute LIVE zu Gast bei YouTube: Finanzexpertin Edda Vogt von der Deutschen Börse gibt Dir Profitipps Heute LIVE zu Gast bei YouTube: Finanzexpertin Edda Vogt von der Deutschen Börse gibt Dir Profitipps
Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++

Hotelkette Achat schrumpft um über ein Drittel auf 32 Häuser

26.08.25 12:13 Uhr

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die in Schieflage geratene Hotelkette Achat hat sich deutlich verkleinert. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens wurden 18 Hotels der Gruppe an andere Betreiber übergeben, wie das Unternehmen in Mannheim mitteilte. So hätten Arbeitsplätze, Kundenbeziehungen und Gästereservierungen erhalten werden können. Ein Hotel wurde demnach geschlossen. Zukünftig betreibt die Kette in Deutschland 32 Hotels mit rund 4.100 Zimmern und Apartments unter den Markennamen Achat und Loginn.

Wer­bung

Die Gruppe hatte im November 2024 Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Seitdem sei das Hotelportfolio beleuchtet und auf wirtschaftliche Tragfähigkeit analysiert worden, hieß es weiter. Die Restrukturierung sei nun abgeschlossen. Die Gläubiger stimmten den Insolvenzplänen demnach zu. Die langfristige Weiterführung des Unternehmens sei damit gesichert. Ungefähr 900 der ehemals rund 1.450 Achat-Mitarbeiter sind nach Angaben einer Sprecherin weiterhin bei der Hotelkette beschäftigt.

Gründe: Corona, Inflation, Expansion

Als Gründe für die Insolvenz nannte das Unternehmen im Herbst unter anderem die Folgen der Corona-Pandemie, Inflation und Preissteigerungen "über alle Bereiche des Geschäftsmodells hinweg". Herausfordernd sei unter anderem das veränderte Buchungsverhalten von Geschäftskunden gewesen. Außerdem übernahm sich Achat wohl mit seinem schnellen Wachstum. Die Folge waren nach eigenen Angaben ein operativer Verlust und Liquiditätsengpässe.

Im Tourismussektor waren im vergangenen Jahr mehrere Unternehmen in Schwierigkeiten geraten - unter anderem der Reiseveranstalter FTI und der auf Türkeireisen spezialisierte Anbieter We-Flytour./jwe/DP/stw