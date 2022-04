IBM Aktie News: IBM am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Um 12:22 Uhr fiel die IBM-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 127,76 EUR ab. Die IBM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 127,68 EUR ab. Bei 128,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 1.375 Stück.

Am 26.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 2,28 Prozent niedriger. Bei 100,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.11.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,31 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 19.04.2022 hat IBM die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14.197,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.730,00 USD umgesetzt worden waren.

IBM wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 18.07.2022 vorlegen. Am 19.07.2023 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,56 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

IBM-Aktie klar im Plus: IBM kann Erwartungen schlagen

Ausblick: IBM öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wem gehört eigentlich Apple? Die drei größten Investoren des iKonzerns

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Corp. (International Business Machines) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines)

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com