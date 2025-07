IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der IBM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 283,42 USD.

Bei der IBM-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 283,42 USD. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 284,00 USD. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 282,40 USD nach. Mit einem Wert von 283,91 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 87.019 Aktien.

Bei 296,10 USD markierte der Titel am 26.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 4,47 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 178,52 USD am 13.07.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 37,01 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,67 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,75 USD. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 236,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte IBM am 23.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte IBM am 23.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,94 USD je IBM-Aktie belaufen.

