Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt im Oktober

DOW JONES--Die Unternehmen in Deutschland planen weniger Stellen abzubauen als in den vergangenen Monaten. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im Oktober auf 93,5 Punkte von 92,5 im September. "Insgesamt bauen die Unternehmen weiterhin mehr Stellen ab als neue zu schaffen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Trotz leicht verbesserter Konjunkturaussichten halten sie sich bei ihrer Personalplanung weiter zurück."

Bei den Dienstleistern legte der Index deutlich zu. Insbesondere die IT-Dienstleister wollen wieder verstärkt einstellen. Auch die Rechts- und Steuerberater suchen mehr Personal. In der Werbebranche werden jedoch Stellen gestrichen.

In der Industrie fiel das Barometer deutlich. Nahezu alle Branchen wollen Personal abbauen. Handelsunternehmen verringern ebenfalls weiter ihre Stellenzahl. Im Baugewerbe bewegt sich gegenwärtig wenig, die Beschäftigtenzahl soll konstant gehalten werden.

October 30, 2025 06:30 ET (10:30 GMT)