Ifo-Geschäftsklimaindex Februar etwas höher als erwartet

23.02.26 10:04 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im Februar etwas deutlicher als erwartet aufgehellt. Der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex stieg auf 88,6 (Januar: 87,6) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 88,1 prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung stieg auf 86,7 (85,7) Punkte. Erwartet worden waren 86,3 Punkte. Der Index der Erwartungen erhöhte auf 90,5 (Januar revidiert: 89,6) Punkte. Die Prognose hatte auf 90,0 gelautet. Vorläufig waren 89,5 Punkte gemeldet worden.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2026 04:05 ET (09:05 GMT)