DAX24.124 +0,2%Est505.735 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,49 +0,5%Nas23.111 +0,2%Bitcoin73.736 -1,4%Euro1,1719 -0,2%Öl60,11 +2,2%Gold4.318 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asien in Grün -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Wachstumspotenzial: Analysten setzen 2026 auf diese wenig beachteten Aktien Wachstumspotenzial: Analysten setzen 2026 auf diese wenig beachteten Aktien
Micron Technology (MU): Der KI-Speicherboom erreicht eine neue Dimension! Micron Technology (MU): Der KI-Speicherboom erreicht eine neue Dimension!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.

Ifo-Geschäftsklimaindex sinkt im Dezember unerwartet

17.12.25 10:04 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im Dezember entgegen den Erwartungen eingetrübt. Der von Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex sank auf 87,6 (November revidiert: 88,0) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 88,3 prognostiziert. Für November waren vorläufig 88,1 gemeldet worden. Der Index der Lagebeurteilung stagnierte auf dem Vormonatsniveau von 85,6 Punkte. Erwartet worden waren 85,8 Punkte. Der Index der Erwartungen ging auf 89,7 (November revidiert: 90,5) Punkte zurück. Die Prognose hatte auf 90,7 gelautet. Vorläufig waren für November 90,6 Punkte gemeldet worden.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2025 04:05 ET (09:05 GMT)