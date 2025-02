Im Aufwind

Erst kürzlich konnte der EV-Hersteller Lucid an der Wall Street einen neuen Bullen von sich überzeugen. Das gab auch der Lucid-Aktie einen ordentlichen Schub.

• Lucid-Aktie mit Kurssprung

• Benchmark-Analyst vergibt sehr optimistisches Kursziel

• Lucid verzeichnet noch rote Zahlen

Wer­bung Wer­bung

Der tief in den roten Zahlen steckende EV-Hersteller Lucid konnte am Mittwoch einen satten Kurssprung verzeichnen. So ging es an der NASDAQ letztlich 6,69 Prozent auf 2,87 US-Dollar nach oben. Angetrieben wurde die Aktie von einem neuen Lucid-Bullen, der unter Anlegern für gute Laune sorgte. So hat Benchmark-Analyst Mickey Legg Lucid nun in die Bewertung aufgenommen, wie MarketWatch berichtet, und dem Anteilsschein des E-Autoproduzenten sogleich ein "Buy"-Rating verpasst. Auch das Kursziel für die Lucid-Aktie setzte Legg weit oben an - bei 5 US-Dollar, was gemessen am jüngsten Schlusskurs einem Aufwärtspotenzial von fast 75 Prozent entspricht.

Benchmark-Analyst mit positiver Einschätzung

Der Optimismus des Benchmark-Analysten beruht auf der Einschätzung, dass der EV-Markt in den USA in 2025 und darüber hinaus weiter wachsen dürfte. Hier sei Lucid gut positioniert: "Wir sind der Ansicht, dass Lucid aufgrund seiner fortschrittlichen Technologie, seiner gut ausgestatteten Bilanz und seines Zugangs zu Kapital, seiner preisgekrönten Fahrzeuge, seiner saudischen Investitionen, seiner Partnerschaften und seiner hochintegrierten Produktionskapazitäten gut positioniert ist, um einen bedeutenden Anteil an dieser aufkeimenden Chance zu erlangen", zitiert MarketWatch Legg.

Wer­bung Wer­bung

Zur Erinnerung: Lucid befindet sich mittlerweile zu fast 60 Prozent in den Händen saudischer Investoren mit Verbindung zur Regierung Saudi-Arabiens. In der Vergangenheit konnte der Autohersteller auch bereits mehrmals von Kapitalspritzen seiner Mehrheitseigentümer profitieren. Wie das Nachrichtenportal schreibt, geht die Wall Street zudem davon aus, dass in 2025 und 2026 nochmal sieben Milliarden US-Dollar in Lucid gesteckt werden dürften.

Lucid weiter in roten Zahlen

Das Geld wird jedoch auch benötigt, wie die Zahlen für das dritte Quartal 2024, die im November veröffentlicht wurden, zeigen. So hatte Lucid hier seinen Quartalsverlust von im Vorjahr 0,28 US-Dollar je Aktie auf 0,41 US-Dollar je Aktie ausgeweitet, was auch noch einmal mehr war als Analysten zuvor geschätzt hatten. Immerhin der Umsatz war auf 200 Millionen US-Dollar angestiegen. Am 25. Februar wird dann über die neueste Bilanz informiert.

Wer­bung Wer­bung

Am Donnerstag notiert die Lucid-Aktie derweil im vorbörslichen NASDAQ-Handel 1,05 Prozent tiefer bei 2,84 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.