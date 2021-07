Linde-Aktie verliert: Linde zahlt unveränderte Dividende

Die Linde plc hat die Dividende für das dritte Quartal auf 1,06 US-Dollar je Aktie festgelegt, unverändert von den ersten beiden Quartalen. Die Dividende soll am 17. September ausgezahlt werden an die Aktionäre, die am 3. September Aktien halten, teilte der Gasekonzern mit.

Am Montagnachmittag fand die Jahreshauptversammlung von Linde statt.

Linde wird die Ergebnisse für das zweite Quartal am Freitag veröffentlichen.

Auf der Handelsplattform XETRA fallen Linde-Titel daraufhin zeitweise um 0,52 Prozent auf 250,75 Euro zurück.

FRANKFURT (Dow Jones)

