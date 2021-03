SK Bioscience mit starken Kurssprung beim Börsendebüt im Kospi

Im frühen Handel haussierten SK Bioscience auf 169.000 Won, das ist ein Plus von 160 Prozent zum Ausgabepreis. Der Börsengang des Impfstoffentwicklers war in Seoul der größte seit fast vier Jahren und stieß auf eine große Nachfrage. Den angebotenen Aktien im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar stand eine Nachfrage im Volumen von mehr als 56 Milliarden Dollar gegenüber.

SK Bioscience führt klinische Studien für einen Impfstoff gegen neue Coronavirus-Stämme durch, wie etwa die Variante B.1.351, die zuerst in Südafrika identifiziert und auch in den USA nachgewiesen wurde. Neue Daten deuten darauf hin, dass diese Variante besser in der Lage ist, Antikörpern auszuweichen. SK Bioscience produziert zudem den Corona-Impfstoff von AstraZeneca.

FRANKFURT (Dow Jones)

