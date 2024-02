Impulsarmer Handel in Wien: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels wenig verändert

OMV-Aktie trotzdem in Grün: Greenpeace reicht Klage gegen Gasprojekt der OMV in Rumänien ein

ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Papier OMV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OMV-Investment von vor 3 Jahren verdient

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 klettert am Nachmittag

Eni (E) Reports Y/Y Declines in Earnings & Revenues in Q4

Aufschläge in London: FTSE 100 bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus

Transaction in Own Shares

The New BP-ADNOC Venture Signals A Western Fight Back Over Global Gas Assets

Heute im Fokus

Salzgitter verkauft Mannesmann Stainless Tubes. Nagarro peilt Umsatz-Milliarde an. US-Investor könnte womöglich Superdry übernehmen. Air Liquide mit Gewinnplus. Capital One plant Übernahme von Discover. Wells Fargo-Analyst verpasst Super Micro Computer-Aktie Dämpfer. Microsoft gibt auch in Spanien Milliarden für KI aus. HHLA meldet Gewinneinbruch in 2023.