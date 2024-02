DAX etwas schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneins -- FMC will 2024 operativ stärker wachsen -- Bayer-Dividende soll schrumpfen -- China senkt wichtigen Schlüssel-Zins stärker als erwartet

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex wird am Dienstag etwas leichter erwartet. Der DAX verliert in vorbörslichen Indikationen zeitweise 0,22 Prozent auf 17.054,97 Punkte. Am Vortag schloss er 0,15 Prozent schwächer bei 17.092,26 Punkten. Der TecDAX wird hingegen kaum verändert erwartet. Am Montag schloss er letztlich 0,70 Prozent tiefer bei 3.384,97 Zählern. Ohne Vorgaben von der Wall Street - dort wurde am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt - wird der deutsche Leitindex am Dienstag etwas tiefer erwartet. Er dürfte sich dabei aber nach Meinung von Experten über der runden Marke von 17.000 Punkten halten. "Anleger warten auf neue Impulse", heißt es am Morgen laut dpa-AFX von den Commerzbank-Experten. Sie setzen in dieser Woche als Wegweiser vor allem auf das Protokoll der jüngsten Zinssitzung, das die US-Notenbank Fed am Mittwoch veröffentlichen wird.





Die europäischen Börsen dürfte zum Start in den Dienstagshandel zunächst leicht nachgeben. Der EURO STOXX 50 steht vorbörslich zeitweise 0,2 Proeznt tiefer bei 4.755 Punkten. Den Montagshandel hatte er mit einem kleinen Minus von 0,06 Prozent bei 4.763,07 Punkten beendet. Am Dienstag dürfte der Börsenstart in Europa verhalten ausfallen, da Impulse aus den USA fehlen, wo am Montag nicht gehandelt wurde. "Per Saldo spricht alles für ein nervöses Seitwärtsgeschäft in den Indizes", so ein Händler laut "Dow Jones Newswires".





Die US-Börsen bleiben am Montag feiertagsbedingt geschlossen. Aufgrund des "Presidents' Day" wird am US-Aktienmarkt nicht gehandelt. Zuletzt hatte der Dow Jones Index am Freitag 0,37 Prozent niedriger bei 38.627,99 Punkten geschlossen, während der NASDAQ Composite 0,82 Prozent tiefer bei 15.775,65 Zählern ins Wochende gegangen war. Die Erwartungen an Zinssenkungen, die weiter robuste Wirtschaftsentwicklung in den USA sowie die in vielen Fällen gut verlaufende Berichtssaison bleiben die relevanten Themen an den Börsen.