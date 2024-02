10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas leichter erwartet

Der DAX dürfte nach einem verhaltenen Wochenauftakt am Dienstag etwas nachgeben. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise um 0,22 Prozent tiefer bei 17.054,97 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

Am Dienstag geht es an den asiatischen Börsen in verschiedene Richtungen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab bis zum Handelsschluss um 0,28 Prozent auf 38.363,61 Punkte nach. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,44 Prozent auf 2.923 Zähler. In Hongkong gewinnt der Hang Seng gleichzeitig 0,27 Prozent auf 16.199 Einheiten.

3. FMC will 2024 operativ stärker wachsen

Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) hat im vergangenen Jahr sein zuletzt angehobenes Ergebnisziel übertroffen und für das laufende Jahr ein gegenüber dem Vorjahr beschleunigtes operatives Ergebniswachstum in Aussicht gestellt. Zur Nachricht

4. China senkt wichtigen Schlüssel-Zins stärker als erwartet

China hat angesichts der schwachen Konjunktur und anhaltender Probleme am Immobilienmarkt an der geldpolitischen Stellschraube gedreht. Wie die chinesische Zentralbank am Dienstag mitteilte, senkte sie den fünfjährigen Leitzins (LPR) von 4,2 Prozent auf 3,95 Prozent. Zur Nachricht

5. HHLA meldet Gewinneinbruch in 2023

Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hat im vergangenen Jahr aufgrund der schwächelnden Konjunktur weniger verdient als erwartet. Nach vorläufigen Zahlen beträgt der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) 109 Millionen Euro. Zur Nachricht

6. Bayer passt zum Schuldenabbau Dividendenpolitik an

Auch unter dem finanziellen Druck milliardenschwerer US-Rechtsstreitigkeiten streicht Bayer die Dividende zusammen. Für drei Jahre solle nur das gesetzlich geforderte Minimum ausgeschüttet werden, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Montag kurz vor Börsenschluss mit. Zur Nachricht

7. Microsoft gibt auch in Spanien Milliarden für KI aus

Microsoft wird neben der Großinvestition in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz in Deutschland auch einen Milliardenbetrag für ähnliche Zwecke in Spanien ausgeben. Es gehe um 1,95 Milliarden Euro über einen Zeitraum von zwei Jahren, teilten der spanische Regierungschef Pedro Sánchez und Microsoft-Manager Brad Smith am Montag mit. Zur Nachricht

8. Lufthansa-Bodenpersonal beginnt mit Warnstreik - Hunderte FLüge fallen aus

Passagiere der Lufthansa müssen am Dienstag improvisieren. Ein weiterer Warnstreik bei dem Unternehmen führt seit Montagabend zu zahlreichen Flugstreichungen. Mehr als 100 000 Kundinnen und Kunden könnten laut Lufthansa betroffen sein. Der Streik soll in einzelnen Betriebsteilen bis 7.10 Uhr am Mittwoch dauern, in der Regel aber in der Nacht zum Mittwoch auslaufen. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise präsentieren sich am Dienstagmorgen mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future (gegenüber Freitag) um 0,25 auf 79,44 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,10 auf 83,46 Dollar zurückfiel.

10. Euro gibt leicht nach

Der Euro hat am Dienstagmorgen etwas schwächer tendiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0770 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0776 Dollar festgesetzt.