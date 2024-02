Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln

Heute im Fokus

CompuGroup verdoppelt Dividende. Carrefour macht mehr Gewinn. TRxADE HEALTH-Aktie hebt nach Verkauf von Vermögenswerten ab. Spartenverkauf könnte Sanofi 19 Milliarden Euro einbringen. Bitcoin springt über 53.000-Dollar-Marke. Gericht weist Klage gegen BioNTech ab. Barclays will Milliarden an Aktionäre ausschütten. US-Investor will wohl Superdry übernehmen. Microsoft gibt auch in Spanien Milliarden für KI aus.