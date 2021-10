Aktien und ETF-Sparpläne für 0 Euro handeln

An der Börse kommt es vor allem auf hochwertige Informationen und günstige Handels­möglichkeiten an. Das Börsenportal www.finanzen.net bietet Tradern und Anlegern vollkommen kostenfrei die wohl umfassendsten Trading­informationen: Echtzeit­kurse, täglich tausende Nachrichten sowie Profi-Daten zu allen Wertpapieren.

ZERO revolutioniert den Börsenhandel

Darüber hinaus bietet das mit rund 7,4 Millionen monatlichen Nutzern1 größte deutsche Börsen­portal nun mit finanzen.net ZERO auch ein unschlagbar günstiges Wertpapierdepot, mit dem Sie als Anleger Ihre Börsengeschäfte komplett ohne Ordergebühren abwickeln können.

Bei ZERO handeln Sie überall dort, wo Sie sich gerade befinden

Das kostenlose finanzen.net ZERO-Depot bietet Tradern und Anlegern nicht nur den Handel von Aktien und anderen Wertpapieren ohne Gebühren, sondern auch den ultimativen Zugang zur Börse: über eine innovative Trading-App, die Trading-Plattform unter www.finanzen-zero.net, über die beliebten Börsen-Apps von finanzen.net oder unmittelbar aus der Website von finanzen.net. Handeln Sie als Anleger einfach überall dort, wo Sie sich gerade befinden!

ZERO heißt wirklich keine Depot- oder Ordergebühren

Bei "ZERO" ist der Name Programm: Als Anleger zahlen Sie beim Trading keine Order­gebühren, keine Fremd­kosten­pauschalen und keine Depot­gebühren – ganz gleich, ob Sie Aktien, ETFs, Fonds, Options­scheine, Knock-outs, Zertifikate oder ETF-Sparpläne handeln.

Ihre Vorteile beim ZERO-Trading auf einen Blick





Keine Depot- und Kontoführungsgebühren 0 Euro Ordergebühren für alle Wertpapiere (Aktien, ETFs, Fonds, Options­scheine, Zertifikate ...) Keine Fremdkosten­pauschalen oder Handels­platz­entgelte Mehr als 250 kosten­lose ETF-Sparpläne Trading über die reine Trading-App, die finanzen.net Börsen-Apps, die Trading-Plattform oder direkt aus der finanzen.net-Website Voll integriert in finanzen.net

Hinweise:

finanzen.net zero ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.

1) finanzen.net ist mit 7,41 Mio. Unique Usern das reichweitenstärkste Finanz- und Börsenportal in Deutschland (Quelle: AGOF daily digital facts; Basis: digitale WNK 16+ Jahre, Einzelmonat März 2021)

