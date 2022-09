In enger Beziehung investiert in Einhell Germany-Aktien - die Kursreaktion

Am 05.09.2022 wurden bei Einhell Germany Directors' Dealings erfasst. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 06.09.2022 ein. Sein Engagement in Einhell Germany ausgebaut, hat am 05.09.2022 Thannhuber AG, in enger Beziehung. Das Portfolio erweiterte sich damit um 2.000 Aktien zu je 137,57 EUR. Zum Sitzungsende fiel die Einhell Germany-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 2,40 Prozent auf 131,80 EUR ab.

Die Einhell Germany-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 0,80 Prozent bei 130,20 EUR. Im FSE-Handel wechselten 31 Einhell Germany-Aktien den Besitzer. Am Markt ist Einhell Germany aktuell 502,00 Mio. Euro wert. Gegenwärtig werden 1.680.000 Aktien frei am Markt gehandelt.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 19.07.2022 statt. Zu diesem Zeitpunkt hatte in enger Beziehung, KA-INVEST GmbH, mit dem Erwerb von 43 Anteilen zu je 124,00 EUR für Aufsehen gesorgt.

Redaktion finanzen.net