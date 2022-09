In enger Beziehung investiert in Mister Spex-Aktien - die Kursreaktion

Mister Spex meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 20.09.2022. Mister Spex meldete den Insiderdeal am 21.09.2022. Caspar, Stephanie, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den Mister Spex-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 20.09.2022 15.018 Aktien zu je 3,50 EUR erworben. Das Papier von Mister Spex konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 1,50 Prozent auf 3,47 EUR.

Das Papier von Mister Spex legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,70 Prozent auf 3,42 EUR. In der Summe wechselten via FSE 700 Mister Spex-Aktien den Besitzer.

Vor dem aktuellen Trade wurden die letzten Director’s Dealings 19.09.2022 verzeichnet. Damals hatte Graber, Dirk Vorstand 9.989 Anteilsscheine zu je 3,48 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net