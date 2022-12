General Electric-Aktie und GE Healthcare-Aktie freundlich: GE HealthCare Technologies-Aktie steigt in S&P 500 ein

Wie S&P Dow Jones Indices mitteilte, werden dafür die Titel von Vornado Realty Trust ihren Platz räumen. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 4. Januar in Kraft. Vornado Realty Trust werden ab dem 5. Januar im S&P MidCap 400 vertreten sein und verdrängen dort die Papiere des Frachtunternehmens RXO. Diese wechseln in den S&P SmallCap 600 , wo The Joint ihren Platz räumen müssen.

Die General Electric-Aktie zeigt sich im NYSE-Handel zeitweise 0,48 Prozent fester bei 82,36 US-Dollar. Die GE Healthcare Aktie steigt an der NASDAQ unterdessen 0,43 Prozent auf 57,75 US-Dollar.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Frontpage / Shutterstock.com