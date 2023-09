United Internet-Aktie stark: United Internet kommt in den MDAX - KRONES-Aktie fliegt raus

Index-Änderung

Die Aktie von United Internet wird die von KRONES im MDAX ersetzen.

Dies teilte Stoxx Ltd. am späten Dienstag mit. Zudem wird Energiekontor in den TecDAX aufsteigen und dort Eckert & Ziegler verdrängen. In den SDAX werden thyssenkrupp nucera anstelle von United Internet aufgenommen. Außerdem steigen IONOS in den SDAX auf und verdrängen dort Basler. Die Änderungen werden am 18. September effektiv.

Die nächste regelmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie findet am 5. Dezember 2023 statt.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ MDAX - NEUAUFNAHME

- United Internet

+ MDAX - HERAUSNAHME

- Krones

+ TecDAX - NEUAUFNAHME

- Energiekontor

+ TecDAX - HERAUSNAHME

- Eckert & Ziegler

+ SDAX - NEUAUFNAHME

- Thyssenkrupp Nucera

- Ionos

+ SDAX - HERAUSNAHME

- United Internet

- Basler

===

Index-Änderungen bewegen vor allem United Internet-Aktie

Die am Vorabend bekannt gegebenen Veränderungen in der Zusammensetzung wichtiger Indizes haben im Handel am Mittwoch die Aktien der betroffenen Unternehmen teilweise bewegt. Papiere von United Internet notieren via XETRA zeitweise 1,16 Prozent (18,31 Euro) über dem Schluss vom Dienstag. Der Internetdienstanbieter steigt Mitte September in den Index der mittelgroßen Werte MDAX auf, was Händlern zufolge leicht überrascht hat.

Weichen müssen für United Internet die Anteilsscheine des Maschinenbauers KRONES. Diese verlieren auf XETRA derweil um 1,11 Prozent auf 97,90 Euro, trotz eines positiven Analystenkommentars der britischen Investmentbank HSBC.

Den Platz von United Internet im Nebenwertesegment SDAX nimmt der Börsenneuling und Elektrolyse-Spezialist thyssenkrupp nucera ein. Den SDAX wird zudem künftig der Internetdienstleister IONOS bereichern. Platz machen muss dafür der Anbieter von Bildverarbeitungskomponenten Basler. Diese Änderungen im SDAX waren überwiegend erwartet worden. Auf XETRA gewinnen die Aktien von thyssenkrupp nucera 0,56 Prozent auf 21,62 Euro, die von IONOS geben um 0,51 Prozent auf 15,72 Euro nach.

Alle Änderungen treten am Montag, 18. September, in Kraft.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)