INDEX-MONITOR: Abrdn, Weir Group und Beazley im 'Footsie'

LONDON (dpa-AFX) - Im wichtigsten britischen Aktienindex stehen im Dezember drei Wechsel bevor. Der Pumpenhersteller Weir Group, die Investmentgesellschaft Abrdn und der Spezialversicherer Beazley steigen in den FTSE 100 auf, wie der Index-Anbieter FTSE Russell am Mittwoch in London mitteilte.

Ausscheiden werden neben dem erst im September aufgestiegenen Öl- und Gasunternehmen Harbour Energy der Tierarzneimittel-Hersteller Dechra Pharmaceuticals und die Beteiligungsgesellschaft Intermediate Capital Group. In Kraft treten die Änderungen am Montag, 19. Dezember.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./jha/