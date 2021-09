Meggitt, Morrison im FTSE 100 - Just Eat Takeaway, Weir raus

Die Aktien des Supermarktbetreibers Morrison sowie des Industrieunternehmens Meggitt ersetzen im FTSE 100 die Papiere des Essenslieferers Just Eat Takeaway sowie die des Pumpenherstellers Weir Group , wie der Index-Anbieter FTSE Russell am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Die Änderungen treten zum Montag, dem 20. September in Kraft.

