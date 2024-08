Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit Verlusten

Blick auf Infineon-Kurs

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 29,92 EUR ab.

Die Infineon-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 29,92 EUR abwärts. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,88 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,92 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 397.051 Stück gehandelt.

Am 15.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,35 EUR. Gewinne von 31,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 9,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,346 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,61 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 18.11.2025.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

