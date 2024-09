Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Infineon. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 32,60 EUR.

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 32,60 EUR abwärts. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,60 EUR ab. Mit einem Wert von 32,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 117.292 Infineon-Aktien.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,35 EUR an. 20,71 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 16,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,349 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 41,67 EUR angegeben.

Am 05.08.2024 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,63 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3,70 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 4,09 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte Infineon die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

