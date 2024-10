Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 30,31 EUR abwärts.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 30,31 EUR. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 30,30 EUR ein. Bei 30,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.780 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 39,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,69 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,349 EUR je Infineon-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,44 EUR.

Infineon gewährte am 05.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,46 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Infineon wird am 12.11.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 18.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Infineon.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,83 EUR je Aktie.

