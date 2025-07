Infineon Aktie News: Infineon wird am Mittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 37,43 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 37,43 EUR ab. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 37,10 EUR ein. Bei 37,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 401.895 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,36 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 23,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 38,09 Prozent Luft nach unten.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,59 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 08.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3,59 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3,63 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je Aktie aus.

