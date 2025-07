Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 37,97 EUR abwärts.

Die Infineon-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 37,97 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,97 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 38,00 EUR. Zuletzt wechselten 83.304 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 39,43 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 3,85 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,17 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,98 Prozent.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,352 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 41,59 EUR.

Am 08.05.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie seit April-Tief im Rallymodus - trotz überraschendem Führungswechsel

Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Infineon-Aktie

Infineon-Aktie dreht ins Minus: Infineon beruft Alexander Gorski als COO in den Vorstand