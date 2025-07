Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Montagmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 35,34 EUR zu. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,49 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,38 EUR. Zuletzt wechselten 996.159 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 39,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,59 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 34,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,98 EUR aus.

Infineon ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,13 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,41 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

