Infineon Aktie News: Infineon verbilligt sich am Freitagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 37,82 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 37,82 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 37,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,00 EUR. Zuletzt wechselten 562.212 Infineon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 39,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 4,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (23,17 EUR). Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 63,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,352 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,59 EUR für die Infineon-Aktie.

Infineon veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 3,59 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3,63 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Infineon.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

