Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Freitagnachmittag südwärts

So bewegt sich Infineon

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 37,89 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Infineon-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 37,89 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,65 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.131.046 Infineon-Aktien.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,43 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 23,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 38,84 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,352 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,59 EUR.

Infineon veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 3,59 Mrd. EUR, gegenüber 3,63 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,13 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie seit April-Tief im Rallymodus - trotz überraschendem Führungswechsel

Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Infineon-Aktie

Infineon-Aktie dreht ins Minus: Infineon beruft Alexander Gorski als COO in den Vorstand