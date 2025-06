Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag im Plus

So entwickelt sich Infineon

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Infineon. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 35,66 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 35,66 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 35,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,20 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 444.184 Aktien.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 10,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,359 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,17 EUR für die Infineon-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 08.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,13 Prozent auf 3,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 11.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,40 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Broadcom-Aktie dank KI-Fantasie mit neuem Rekord

Infineon-Aktie unter Druck: Was sind die Belastungsfaktoren aktuell bei Infineon?

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Infineon von vor 5 Jahren abgeworfen