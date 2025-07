Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Montagnachmittag

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 37,09 EUR.

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 37,09 EUR. Bei 37,13 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,69 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 839.695 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 39,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,32 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (23,17 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 37,52 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,350 EUR. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 41,37 EUR.

Am 08.05.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,59 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,63 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Infineon wird am 05.08.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Infineon.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

