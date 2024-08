Infineon Aktie News: Infineon reagiert am Mittwochvormittag positiv

Infineon im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 29,93 EUR.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 29,93 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 30,07 EUR. Bei 29,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 117.149 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,35 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 9,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,350 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,67 EUR aus.

Am 05.08.2024 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Infineon am 12.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus

TSMC-Ansiedlung in Dresden: Umland plant Chancen optimal zu nutzen