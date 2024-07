Infineon Aktie News: Infineon am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 36,09 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 36,09 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 36,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 487.721 Stück.

Bei 40,27 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (27,07 EUR). Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 33,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,350 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,72 EUR.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,82 EUR im Jahr 2024 aus.

